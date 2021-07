Incendi: in Sardegna iniziati accertamenti per individuare cause roghi in Oristanese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Corpo forestale della regione Sardegna ha iniziato gli accertamenti per per individuare le cause del gigantesco rogo che ha devastato il Montiferru, nell'Oristanese. Le verifiche sono condotte dal Nucleo investigativo regionale del Corpo forestale, dal Nucleo provinciale di Oristano e dalle Stazioni di Villa Urbana, Seneghe e Ales. Non si segnalano, per il momento, informative alla Procura della Repubblica di Oristano. Secondo le prime ipotesi investigative il rogo principale, partito da Bonarcado e Santu Lussurgiu si è poi spostato per chilometri incenerendo il Montiferru, sarebbe partito per cause accidentali a causa di un'auto ha preso fuoco lungo la strada provinciale 15 a Bonarcado. Le fiamme sono state spente, ma a causa del vento e delle alte temperature alcune ore dopo hanno ripreso vigore e si sono velocemente raggiungendo i centri abitati approfittando dell'impossibilità dei mezzi aerei a volare nelle ore notturne. (segue) (Rsc)