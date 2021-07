Abruzzo: a Sulmona "Celestino V. Un viaggio nella storia con i pupi italici"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano le appassionanti e coinvolgenti iniziative di "Ora viene il bello", il contenitore di fede, natura, cultura e sport realizzate dalla diocesi di Sulmona-Valva in stretta collaborazione con l'Ufficio nazionale per la Pastorale del Tempo libero, turismo e sport. Si riparte giovedì 29 luglio prossimo da Rivisondoli, dalla Chiesa della Madonna della Portella e con l'Adorazione Eucaristica presieduta dal Vescovo, monsignor Michele Fusco per proseguire il giorno dopo, venerdì 30 luglio alle ore 21, nel cortile dell'Episcopio a Sulmona con "Celestino V. Un viaggio nella storia con i pupi italici". Una storia antica capace di parlare al cuore, con tutta la forza, il pathos e la leggerezza di un'opera teatrale. Ad essere raccontata sarà la vicenda dell'eremita Pietro Angelerio del Morone, un uomo forte, poi divenuto Papa e Santo con il nome di Celestino V. La rinuncia al papato, la sua fuga e la morte avvenuta a Fumone. Tutta la vicenda è stata adattata teatralmente, con un processo creativo e di fantasia. Ne nasce una drammaturgia inedita mantenendo, tuttavia, assoluta fedeltà al racconto dei personaggi e ai fatti storici realmente accaduti. In buona sostanza una vicenda umana, storica e di profonda religiosità che,oltre ad avere un valore culturale, si presenta di facile accesso e comprensione, suscitando curiosità e interesse. (segue) (Gru)