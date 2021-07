Ambiente: Lamorgese, problematiche Terra dei fuochi sono tra priorità di intero territorio provinciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in calo nel casertano i reati legati alla gestione dei rifiuti nella cosiddetta Terra dei fuochi, espressione che indica l'area tra Napoli e Caserta purtroppo segnata dal fenomeno dello smaltimento illecito e dei roghi. Lo ha segnalato questa mattina la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese dalla prefettura di Caserta durante la conferenza stampa seguita alla riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica (Cposp) presieduta dal prefetto Raffaele Ruberto, al quale la titolare del Viminale ha partecipato insieme con il capo di gabinetto, Bruno Frattasi, il capo della Polizia-direttore generale della Pubblica sicurezza Lamberto Giannini, i procuratori della Repubblica di Napoli, Gianni Melillo, Napoli Nord, Carmine Renzulli, e Santa Maria Capua Vetere, Maria Antonietta Troncone, i vertici locali delle forze dell'ordine, il sindaco di Caserta e il presidente della provincia. Nei primi 6 mesi del 2021 in Campania sono stati registrati 612 roghi di rifiuti solo 75 dei quali nel casertano, "dati inferiori rispetto allo stesso periodo dello scorso anno", ha detto la ministra riconducendoli a "un'attività di controllo e prevenzione che funziona", con "operazioni giornaliere che stanno dando risultati" nell'ambito del piano di prevenzione coordinato dal prefetto di Napoli Marco Valentini, che ha come elemento di impulso e raccordo interistituzionale l'Incaricato per il contrasto al fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania. La ministra, che nel corso della mattinata ha anche incontrato i sindaci della Terra dei fuochi, ha anticipato il suo intendimento di proporre nell'ambito della prossima legge finanziaria "un'integrazione del fondo di sicurezza urbana", per poter finanziare progettualità che includano il territorio casertano. La ministra ha poi ricordato come nell'ambito della riorganizzazione degli organici delle Forze di polizia del 2019, sia stata prevista l'attribuzione a Caserta di 110 unità di personale in più, di cui 41 già inviate nel 2020. "La dotazione organica aumenterà" ha aggiunto, "fino a raggiungere, a regime, 676 unità". (segue) (Rin)