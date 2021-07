Giustizia: de Magistris, nuova riforma pericolosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Approfittando della pandemia da Covid e con la scusa che ce lo chiede l’Europa, il governo Draghi con la sua forte maggioranza politica parlamentare, sta facendo passare una riforma della giustizia davvero pericolosa". Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. "La questione è questa - continua - se i processi in appello non si concludono entro un certo tempo, impossibile da rispettare per come è messo il sistema giudiziario, si cancellano. Un’amnistia di fatto, un colpo di spugna che ricorda i tentativi di cancellare i processi dell’epoca di tangentopoli. La politica sa perfettamente che oggi non si può, per carenze di organico, garantire la chiusura dei processi nei tempi previsti dalla riforma Cartabia". "Si cancelleranno - prosegue de Magistris - processi di mafia, di corruzione, di violenze sessuali, omicidi sul lavoro, di tutto di più. In uno Stato di diritto forte la politica si dovrebbe impegnare a garantire effettivamente una ragionevole durata dei processi, non cancellando invece i processi perché non si mette in condizione la macchina giudiziaria di realizzare processi in tempi giusti". (segue) (Ren)