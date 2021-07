Imprese: Leonardo e A2A insieme per sperimentazione soluzioni innovative cyber security impianti generazione e distribuzione elettricità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A2A è da sempre attenta alla sicurezza: crediamo che, nella transizione digitale, la cyber security debba essere approcciata in maniera olistica sin dalle prime fasi di progettazione delle soluzioni tecnologiche. Si tratta di un aspetto fondamentale per poter garantire l’efficacia dei servizi essenziali che offriamo alle persone, prendendoci cura della qualità della loro vita", commenta Alessandro Manfredini, direttore Group Security & Cyber Defence del gruppo A2A. "Questa importante iniziativa portata avanti con un partner leader nel settore come Leonardo potrà supportare il nostro Gruppo nel suo impegno per contribuire alla crescita sostenibile del Paese, come delineato nel nuovo Piano Industriale decennale. Si tratta di un accordo importante che ci auguriamo possa portare valore anche a tutto il mondo delle utilities”. Le nuove soluzioni, attualmente in fase di implementazione nel centro di ricerca per la cyber security di Leonardo, saranno sperimentate, in base a uno specifico Memorandum of Understanding (Mou) siglato tra le due aziende, sugli impianti e sulle reti di A2A, con un particolare focus sui processi di generazione di energia e di distribuzione. (Com)