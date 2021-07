Napoli: Dello Iacovo (Onb), consulenza nutrizionale online, un live talk per spiegare le nuove regole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui rischi delle "diete su Instagram" la consigliera mette in guardia: "L’alimentazione è una cosa seria. Sfatiamo un luogo comune: il biologo nutrizionista è un professionista sanitario a tutti gli effetti e non si limita a dare un elenco di cibi permessi o vietati. L’alimentazione è strettamente legata alla salute al benessere della persona – pensiamo ai pazienti affetti da disturbi dell’alimentazione o ai malati oncologici – e va quindi salvaguardato il rapporto che il paziente instaura con il nutrizionista che esegue la visita. Anche per questo nel modificare le linee guida l’Ordine ha scelto di evidenziare il valore integrativo della modalità online rispetto alla visita in presenza". Sull'impegno professionale della figura del biologo durante l'emergenza Covid la specialista in patologia clinica ha affermato: "Quando si parla di 'camice bianco' si tende a pensare solo al medico, tuttavia, senza la biologia la medicina non progredisce. Basti pensare che i primi a sequenziare il SarsCov2 sono state proprio le biologhe dello Spallanzani, guidate da Maria Rosaria Capobianchi, insignita per questo di un riconoscimento dell’Ordine. Oltre ai biologi ricercatori, che hanno lavorato strenuamente al vaccino e alle terapie anti Coronavirus, non dimentichiamo i biologi nei laboratori che sono sempre stati al fianco dei cittadini per l’esecuzione dei tamponi e degli esami". "Con l’incontro di domani - conclude Dello Iacovo - Onb ed Enpab si sono messi a disposizione degli iscritti per dare tutti i chiarimenti sul futuro della professione e le nuove linee guida". L’appuntamento con il live talk di Onb ed Enpab è al Renaissance Hotel Mediterraneo di Napoli a partire dalle ore 18, oppure in diretta streaming sui canali social dell’Onb (Facebook e Youtube Onb Tv). Per l’Onb interverranno, oltre a Claudia Dello Iacovo, anche il presidente dell’Onb, sen. Vincenzo D’Anna; per l’Enpab parleranno la presidente Tiziana Stallone e la vicepresidente Serena Capurso. (Ren)