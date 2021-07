Campania: oggi summit tra Enac, Cira e Regione per strategie sviluppo e collaborazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale Quaranta ha illustrato le attività e l’impegno dell’Enac a favore della mobilità aerea avanzata, un insieme di servizi di trasporto innovativi effettuati in un’ottica intermodale attraverso l’utilizzo di velivoli elettrici, in prevalenza a decollo e atterraggio verticale, con e senza pilota a bordo o autonomi, unitamente alle infrastrutture, in grado di migliore l’accessibilità e la mobilità delle città, delle aree metropolitane e dei territori, la qualità dell’ambiente, della vita e della sicurezza dei cittadini. L’incontro ha seguito l’iniziativa realizzata dall’Enac il 22 giugno, rivolta alle Regioni e finalizzata a rilevare e favorire l’accettazione sociale del territorio in tema di mobilità aerea avanzata facendo risaltare i benefici derivati dall’utilizzo delle nuove tecnologie applicate ai servizi di trasporto. Con la creazione di un ecosistema dedicato alla mobilità aerea avanzata, l’Enac, quale autorità nazionale per l’aviazione civile, e il sistema Paese sono chiamati a svolgere un ruolo da protagonisti nel cui ambito si possono delineare concrete opportunità anche per l’industria e per i territori, al fine di consentire l’integrazione sicura ed efficiente di questi servizi nel contesto territoriale, che contribuiranno a dare un’occasione alla filiera italiana di sviluppare competenze innovative da utilizzare nel contesto internazionale. (segue) (Ren)