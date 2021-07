Sardegna: Università di Cagliari, presentati nuovi corsi, focus su innovazione e tecnologia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ateneo ha proseguito il percorso di internazionalizzazione dell'offerta formativa mediante l'attivazione di un corso di laurea magistrale totalmente in lingua inglese, l'attivazione di accordi internazionali per la creazione di percorsi di studio per il rilascio del doppio titolo. L'obiettivo di accrescere la dimensione internazionale è realizzato attraverso l'innovativo progetto Educ. Si tratta di un programma di alleanze con 17 "Università europee", la cui creazione è stata annunciata dalla Commissione europea il 26 giugno 2019. L'Alleanza di cui fa parte l'Università degli Studi di Cagliari con il finanziamento del progetto "European Digital UniverCity" (Educ), cofinanziato dal Programma europeo Erasmus+, ha come obiettivo prioritario quello di promuovere nuovi modelli di mobilità fisica e virtuale di studenti, docenti e staff, favorire progetti di ricerca comuni e affrontare le sfide della società in maniera innovativa e multidisciplinare. Il progetto ''European Digital UniverCity'' (Educ), coordinato dall'Università di Potsdam (Germania), oltre all'ateneo cagliaritano coinvolge anche le università di Paris-Nanterre, Rennes 1 (Francia), Masaryk (Brno, Repubblica Ceca), Pecs (Ungheria). (segue) (Rsc)