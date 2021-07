Carceri: Lollobrigida (Fd'I), solidarietà e vicinanza ad agenti Rebibbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solidarietà e vicinanza alle poliziotte da parte del gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati. La esprime in una nota Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "Le auto di due agenti del corpo di Polizia penitenziaria, in servizio nella sezione femminile del carcere Rebibbia di Roma - spiega - sono state bruciate nel parcheggio con un lancio di molotov da parte di ignoti. Si faccia presto luce su questo grave episodio che sempre più appare - conclude Lollobrigida - come l'ennesimo tentativo di intimidazione nei confronti del corpo della Polizia penitenziaria". (Com)