Cultura: Decaro (Anci), Comuni da sempre ambasciatori del nostro grande patrimonio (2)

- “Per Padova è veramente una grande soddisfazione anche per il lavoro fatto in questi anni, da questa come dall’ amministrazione precedente: quando la città decide di fare squadra come sempre più spesso avviene, vince sempre”, afferma il sindaco di Padova, Sergio Giordani, commentando l’inserimento del ciclo pittorico di Padova (che comprende la Cappella degli Scrovegni affrescata da Giotto) nella lista dei luoghi protetti dall’Unesco che ha lo scopo di incentivare la protezione e la conservazione di luoghi significativi dal punto di vista storico, culturale e ambientale. “Questo riconoscimento è stato accolto dalla città in maniera incredibile, orgogliosi di quanto ci hanno riconosciuto che ora cercheremo di sviluppare al meglio anche per le sue ricadute sul turismo”, assicura Giordani. “Calcoliamo che potrebbe esserci una ricaduta del 10-15 per cento e di conseguenza in questo periodo di ripresa si delineano interessanti prospettive. Dedicheremo un piano marketing mirato e investiremo su questo tema per diffondere sempre di più l’immagine di Padova nel mondo”, conclude. “Una soddisfazione incredibile e straordinaria, è un grande onore per la nostra cittadinanza e per tutto il Paese”, afferma il sindaco di Montecatini Terme, Luca Baroncini, commenta l’inserimento del suo comune nella lista dei luoghi protetti dall’Unesco, insieme alle altre dieci città termali europee. “Eravamo al ministero della Cultura e abbiamo festeggiato insieme al sindaco precedente Beppe Bellandi che ho sentito la necessità di invitare, perché questo è un lavoro che inizia più di dieci anni fa e negli ultimi due anni ci abbiamo lavorato come amministrazione”, evidenzia Baroncini. Che da questo ambito riconoscimento si attende un rilancio immediato per la città termale: “è una buona notizia anche per la visibilità di Montecatini Terme nel mondo; sarò di parte ma sono convinto che siamo una delle città termali più belle al mondo; oggi ne abbiamo avuto solo il massimo riconoscimento”. (Com)