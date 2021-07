Incendi: Brunetta, piena solidarietà a popolo sardo e massima vicinanza a soccorritori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, afferma: "Seguiamo con apprensione e costante aggiornamento le dolorose vicende di queste ore in Sardegna. Piena solidarietà al popolo sardo e massima vicinanza ai volontari, alla Protezione civile, ai Vigili del fuoco e alle Forze dell'ordine - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook - impegnati nel soccorso e nel domare i devastanti incendi dell’Oristanese. Insieme uniremo tutti gli sforzi per farti tornare a splendere. Forza, Sardegna!". (Rin)