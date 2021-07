Incendi: Curcio (Protezione civile), in boschi difficile si inneschino da soli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' difficile che gli incendi boschivi "si inneschino da soli, un'azione antropica il più delle volte c'è, che sia volontaria o colposa. Le condizioni climatiche certamente accelerano i processi". Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, in collegamento con "In Onda" su La7 in merito ai roghi che hanno divorato ettari di vegetazione in Sardegna. "Il tema dell'incendio doloso esiste anche nei nostri territori, ma occorre accertarsene bene prima di potersi esprimere", ha aggiunto. (Rin)