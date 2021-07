Abruzzo: Corneli (M5s) su legge Parco Velino-Sirente impugnata da governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge regionale sulla riperimetrazione del Parco regionale Velino-Sirente impugnata dal governo nei giorni scorso continua ad alimentare polemiche nel dibattito politico in Abruzzo. Sul problema è intervenuta nelle ultime ore Valentina Corneli, parlamentare del M5s: "Mi ero immediatamente attivata presentando un'interrogazione ministeriale e chiedendo proprio questo intervento governativo- spiega Corneli - che in effetti è arrivato. Ora ci auguriamo che la Corte costituzionale cancelli la norma 'taglia-parco' e le altre che violano la normativa europea e costituzionale, così da salvare il nostro unico parco regionale. Dopodiché, finita (speriamo prima possibile) l'era Marsilio, potremo promuovere specifiche iniziative per il rilancio del Parco attraverso una seria politica di conservazione, valorizzando e sostenendo concretamente le sempre più numerose attività tradizionali che dal rispetto dell'ambiente traggono quel valore aggiunto che solo un Parco naturale, ben gestito, può garantire e che costituiscono anche un forte attrattore per un turismo di qualità sempre più esigente. Queste azioni - conclude la parlamentare grillina - potranno anche garantire il rilancio dell'immagine della nostra regione come regione dei Parchi in Italia e nel mondo". (Gru)