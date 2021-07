Campania: oggi summit tra Enac, Cira e Regione per strategie sviluppo e collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il futuro della mobilità aerea avanzata (Advanced Air Mobility), le prospettive di sviluppo e di collaborazione tra l’ente nazionale per l’aviazione civile), la Regione Campania e il centro italiano ricerche aerospaziali, in un’ottica di sinergie tra istituzioni per traghettare il trasporto aereo verso il più ampio concetto di settore aerospaziale. Sono stati questi i temi dell’incontro che si è svolto oggi presso la sede del Cira. Il presidente dell’ente nazionale per l’aviazione civile, Pierluigi Di Palma, e direttore generale Alessio Quaranta hanno partecipato al meeting con Valeria Fascione, Assessore per la Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania e Giuseppe Morsillo, presidente del Cira. Il presidente Enac Di Palma ha introdotto la policy per la definizione di un accordo tra Enac, Agenzia Spaziale Italiana e Ministero della Difesa per costituire un fondo per finanziare progetti del “comparto aerospaziale” da realizzare, prevalentemente al Sud per intercettare anche le ingenti risorse del Ministero della Coesione. Il progetto sarà aperto alla partecipazione di altri soggetti istituzionali tra cui Enav e gli enti territoriali. (segue) (Ren)