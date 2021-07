© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 209 casi di positività al Covid-19 sono stati rilevati in Sardegna nelle ultime 24 ore a fronte di 1.806 tamponi processati (sono stati eseguiti anche 382 antigenici). Non si registrano nuovi decessi. I ricoveri ospedalieri: 64 pazienti in area medica (+11 rispetto al report precedente) e 10 in terapia intensiva. Si contano 34 guariti. (Rsc)