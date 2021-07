Cinema: Gelmini su Giffoni, boccata d'aria fresca, finalmente giovani nuovamente in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È sempre bello tornare a Giffoni. Questa è la mia terza visita, e ringrazio come sempre per l’invito il direttore Claudio Gubitosi. Questo festival è una boccata d’aria fresca in un’estate complicata: il virus purtroppo corre veloce e dobbiamo ancora tenere alta la guardia". Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, parlando con i giornalisti a margine del "Giffoni Film Festival", in corso a Giffoni Valle Piana (Salerno). "Dopo mesi di isolamento in cui i nostri bambini e ragazzi hanno sofferto più di altri, il festival di Giffoni finalmente li riporta al cinema in presenza, in sicurezza. È un bel segnale di ripartenza, un messaggio di fiducia che parte dai giovani di Giffoni e che deve riguardare tutta l’Italia", ha aggiunto. (Rin)