Abruzzo: a Sulmona "Celestino V. Un viaggio nella storia con i pupi italici" (2)

- La compagnia è guidata dal marionettista, puparo e pittore di origini palermitane Girolamo Botta, trasferitosi da anni in Abruzzo, più precisamente a Sulmona, dove ha fondato la compagnia e la realizzazione dei Pupi italici insieme ad Alessandra Guadagna. Insomma, dopo la meditazione, i cammini, la musica, la preghiera, la poesia, il canto, con "Spera & Abita" un altro significativo momento per stare insieme e riflettere, in modo originale, sulle controverse vicende degli uomini e sugli insegnamenti dei Santi. (Gru)