Sardegna: Università di Cagliari, presentati nuovi corsi, focus su innovazione e tecnologia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi anni, si è registrato un forte incremento della richiesta di formazione per i docenti della scuola. Per queste attività, è stato costituito il Centro di Ateneo per la didattica e l'inclusione nell'alta formazione delle professionalità educative (Cediaf), composto da docenti specialisti nel campo della didattica per la scuola e da personale tecnico amministrativo. Tra le attività del centro, di grande importanza l'organizzazione del Corso per la specializzazione per le attività di sostegno, che ha un grande impatto sullo sviluppo del territorio sia in termini scientifico culturali che occupazionali. Le attività didattiche sono state avviate in a gennaio e si sono concluse a luglio 2021. Al fine di consentire lo svolgimento del tirocinio curriculare, sono state stipulate con gli istituti scolastici, nel corso dell'anno accademico, 132 convenzioni. L'attivazione del corso è confermata anche per il prossimo anno accademico. (Rsc)