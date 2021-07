Incendi: Pd, vicinanza ad agricoltori sardi e impegno in Parlamento la ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico esprime "tutta la sua vicinanza agli agricoltori sardi e si impegnerà al massimo per sostenere in Parlamento tutte le iniziative necessarie per recuperare aree e attività agricole". Lo scrivono in una nota Susanna Cenni, vicepresidente della commissione Agricoltura della Camera e responsabile Agricoltura del Pd, e i capigruppo democratici delle commissioni Agricoltura di Camera e Senato, Antonella Incerti e Mino Taricco. "Mentre Vigili del fuoco, mezzi della Protezione civile, volontari, aiuti nazionali ed europei, sono ancora impegnati nella messa in sicurezza delle aree percorse dal devastante incendio in Sardegna, si comincia a profilare - scrivono i parlamentari Pd - anche il drammatico danno subito dalle attività agricole. Aree coltivate, aree forestali, greggi, oliveti storici, immobili, sono andati distrutti togliendo ogni mezzo agli agricoltori di quei territori. Occorrerà fare di tutto - concludono - per sostenere questa terra e i tanti agricoltori colpiti nel rialzare la testa e riprendere la propria attività". (Com)