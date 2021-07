Cultura: Decaro (Anci), Comuni da sempre ambasciatori del nostro grande patrimonio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Comuni "sono da sempre ambasciatori di bellezza e del grande patrimonio storico, artistico e paesaggistico del nostro Paese e, a testimonianza di questo ruolo, è giunta la notizia del riconoscimento Unesco che premia le città di Padova e di Montecatini Terme. Da presidente Anci mi unisco alla gioia dei sindaci Giordani e Baroncini che vedono così confermato anche il valore del grande lavoro che i sindaci svolgono quotidianamente per il proprio territorio e per la crescita delle comunità che amministrano”. Lo afferma Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente di Anci nazionale, all’indomani del riconoscimento assegnato dall’Agenzia delle Nazioni Unite a Padova e Montecatini terme. “L'Italia è un Paese che può ancora fare tanto per la valorizzazione dell'immenso patrimonio che da nord a sud è custodito nei piccoli borghi come nelle grandi città e in questo percorso i sindaci e le amministrazioni comunali sono impegnati – ribadisce Decaro - in prima linea perché conoscono come nessun altro le potenzialità dei territori e le difficoltà che si incontrano ogni giorno nella tutela e nella valorizzazione delle nostre eccellenze”. (segue) (Com)