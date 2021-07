Rifiuti: Fattori (Si), a Roma si ascolti no di popolazioni a riapertura discarica Roncigliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il successo della fiaccolata di ieri sera in piazza ad Albano, per dire no alla riapertura della discarica di Roncigliano tramite ordinanza da parte della sindaca Raggi, è significativo. Mi auguro che ora il governo risponda al più presto alla nostra interrogazione presentata in merito alle numerose irregolarità e ci sia una risposta alla richiesta di accesso agli atti per avere maggiori dettagli sulla interdittiva antimafia che pende sul sito". Lo afferma in una nota Elena Fattori di Sinistra italiana. "Non è giusto - prosegue - che l'inefficienza della gestione dei rifiuti della Capitale la paghino i Castelli Romani; non è giusto sottoporre i cittadini ai miasmi e alle conseguenze sanitarie provenienti da un sito di cui da tempo immemore si chiede chiusura; non è giusto mettere ancora una volta, l'ennesima, in pericolo la vocazione agricola della zona; non è giusto imporre una discarica dove la raccolta differenziata arriva a oltre il 70 per cento per fare un favore a chi non è riuscito in 5 anni ad arrivare nemmeno al al 45 per cento e che ha la stessa percentuale del 2017". L'economia circolare e l'Europa, "anche per accedere ai fondi del Pnrr messi a disposizione per la crisi dopo la pandemia, chiedono - conclude Fattori - una forte transizione ecologica e questa di certo non è la strada".(Com)