Incendi: Mulè, vicinanza e sostegno alle comunità sarde

- "Grazie alle Forze armate, al Corpo dei Vigili del fuoco, alla Protezione civile e a tutti i volontari impegnati a domare il devastante incendio che ha colpito la Sardegna. Sono vicino agli uomini e alle donne che da molte ore lavorano senza sosta e senza risparmiarsi per riportare la situazione alla normalità. Un ringraziamento anche a Francia e Grecia che hanno offerto il proprio contributo a supporto dell'emergenza. Seguo con attenzione gli sviluppi. In queste drammatiche ore vicinanza e sostegno alle comunità sarde, in particolare a quella oristanese". Lo dichiara in una nota il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè. (Com)