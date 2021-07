Sardegna: Università di Cagliari, presentati nuovi corsi, focus su innovazione e tecnologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 40 i corsi di Laurea triennali, 6 quelli di Laurea Magistrale a ciclo unico e 37 i corsi di Laurea magistrale che saranno attivati dall'Università di Cagliari nel prossimo anno accademico. L'Ateneo ha presentato la nuova offerta formativa mettendo a disposizione dei suoi studenti un'offerta didattica diversificata e multidisciplinare utilizzando metodologie e tecnologie altamente innovative. Il tutto con una programmazione didattica aggiornata e più attenta alle esigenze di occupabilità, evitare la dispersione delle intelligenze, risorse primaria per lo sviluppo dell'isola, e contribuire a scongiurare l'emigrazione intellettuale. E' stata illustrata anche l'attivazione di percorsi flessibili per le diverse tipologie di studenti e studentesse (lavoratori e lavoratrici, con famiglia, con disabilità), ma anche la volontà di assolvere all'esigenza di formazione di figure professionali necessarie al Sistema sanitario nazionale, sulla base della programmazione regionale e in coordinamento con l'Ateneo di Sassari. "La novità sono i corsi di laurea in Informatica applicata e Data analytics e in Innovazione sociale e Comunicazione - ha spiegato il Rettore Francesco Mola -. Due corsi che rispondono a precise esigenze. Il corso di laurea in Assistenza sanitaria passa da 30 a 70 studenti programmati, l'offerta internazionale si intensificherà ancora di più, e anche sulla lingua inglese aumenterà il nostro impegno: puntiamo a formare laureati di sempre più alto profilo". (segue) (Rsc)