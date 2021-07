Whirlpool: Maresca, presto incontro coi lavoratori, serve piano industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il silenzio assordante di questi giorni da parte del ministro del Lavoro Orlando sulla drammatica vertenza Whirlpool, è un chiaro segnale sulle prospettive future del sito. Nelle ultime settimane ho incontrato ministri di questo governo per gettare le basi di una futura collaborazione su Napoli e rimediare a 30 anni di mancate risposte della sinistra sul fronte occupazionale e di sviluppo del tessuto produttivo della nostra città. A Napoli serve un piano industriale serio, perché qui ogni posto di lavoro rappresenta un argine alla criminalità organizzata e uno strumento per scongiurare il rischio sociale. Sono al fianco dei lavoratori, che incontrerò mercoledì per portare loro tutta la mia solidarietà". Lo ha dichiarato Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli.(Ren)