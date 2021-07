Elezioni amministrative: presentata la lista “Azzurri per Napoli” con Manfredi sindaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presentata a Napoli nella sede ufficiale di via Melisurgo 44, la lista civica “Azzurri per Napoli” che corre con Gaetano Manfredi sindaco. Un incontro importante per mettere a punto i programmi che muoveranno la campagna elettorale che ha visto partecipare l’avvocato Gaetano Brancaccio insieme a Riccardo Maria Monti, Stanislao Lanzotti, Fulvio De Angelis e Fabrizio Abate. "Dopo anni di inettitudine amministrativa, adesso Napoli ha bisogno di un civismo pratico e pragmatico". Ha così affermato Gaetano Brancaccio, candidato nella lista "Azzurri per Napoli" che sostiene l’ex ministro Gaetano Manfredi che si è espresso con entusiasmo alla partecipazione attiva dei promotori della lista. "Dobbiamo recuperare la città a partire dal mare e della sua balneabilità - ha proseguito Brancaccio - Durante il lockdown avevamo potuto ammirare un mare limpido e sicuro. Dopo la fine delle chiusure, ci siamo ritrovati a constatare la insalubrità delle acque, conseguenza sicuramente di versamenti illegali di imprenditori sciacalli che, impuniti, procedono nei loro atti senza nessun controllo di sorveglianza che li possa ammonire. Questo è uno dei tanti problemi che attanagliano la città. Ma a ciò noi rispondiamo con soluzioni e programmi attivi per progetti e traguardi raggiungibili".(Ren)