Campania: Caldoro, su vaccinazione da De Luca toni trionfali fuori luogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla campagna di vaccinazione registro un tono trionfalistico fuori luogo. La Campania non ha fatto meglio di altre regioni, anzi non ha buoni numeri e bisogna fare di tutto perché i ragazzi possano tornare a scuola". Cosi Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania: "Abbiamo tenuto le scuole chiuse più di ogni altra parte d'Italia, più di ogni altro Paese d'Europa. Non bisogna dare spazi a queste uscite propagandistiche ma ai fatti, ai numeri. Vale per la scuola come per la sanità. In Campania, esauriti i tetti di spesa e i cittadini devono pagarsi le cure ". Caldoro ha aggiunto: "Un pezzo del mondo moderato ha scelto Manfredi e la sinistra, non credo sia una buona scelta coerente . Il tema, non è il giudizio personale, ma la considerazione sulle conversioni preelettorali: mi convincono poco. Detto questo Manfredi è persona di qualità ma dietro c'è l'armata brancaleone con De Luca in testa, con accordi pochi chiari". E dunque: "Hanno un senso le liste dei sindaci, le autentiche espressioni dell'associazionismo insieme e con loro quelle dei partiti. Bisogna diffidare delle liste elettorali, di potere, senza idee che nascono con il solo scopo di eleggere un consigliere".(Ren)