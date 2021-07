Suppletive Toscana: Renzi, farò di tutto a sostegno Letta, non siamo decisivi a corrente alterna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Faremo di tutto per sostenere Enrico Letta: non ho nulla contro di lui e non ho alcun desiderio di rivincita, però bisogna capire che cosa vuole il segretario del Pd. Perché non possiamo essere un giorno decisivi e un giorno ci sparano addosso". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, presentando il suo ultimo libro a Pescara. "Se siamo decisivi allora c’è lo dicano. Dove è possibile abbiamo fatto alleanze di centrosinistra ma bisogna che ci siano candidati che apprezziamo: a Roma siamo per Calenda, a Bologna Isabella Conti ha fatto le primarie ed il giorno dopo si è messa a sostenere Lepore come detto, a Napoli siamo con Manfredi", ha aggiunto. (Rin)