Imprese: Gesap, finanziamento di 37 milioni di euro con Intesa Sanpaolo, Unicredit e Sace (2)

- "Dopo mesi di condivisione con i nostri partner finanziari - afferma Giovanni Scalia, ad di Gesap spa - abbiamo chiuso questa importante operazione che garantisce la prosecuzione del piano di investimenti, con i lavori di ammodernamento del terminal, maggiori servizi per i passeggeri e particolare riguardo alle tematiche ambientali. L'innesto di nuovo capitale certifica il grande impegno della struttura organizzativa e spinge Gesap verso importanti prospettive di sviluppo, che blindano il futuro della società, con importanti ricadute anche nel tessuto economico del territorio". "Attraverso la nostra ampia offerta di soluzioni assicurative e finanziarie in grado di supportare a 360 gradi i bisogni delle imprese, stiamo supportando fin dall'inizio della pandemia le aziende italiane per consentir loro di superare questo momento particolarmente complesso", dichiara Mario Melillo, responsabile Mid Corporate Centro Sud di Sace. "Per queste ragioni, siamo lieti di poter sostenere insieme a due importanti player finanziari il piano d'investimenti pluriennale della Gesap, la società di gestione dell'Aeroporto di Palermo, con l'obiettivo di valorizzare ed implementare un'infrastruttura strategica per la regione sia in termini occupazionali che per la ripresa del turismo, uno dei driver fondamentali della ripartenza dell'economia nazionale e siciliana". (segue) (Com)