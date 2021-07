Sardegna: Festival Rocce Rosse Blues, serata con il giornalista Andrea Scanzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Festival della musica e non solo prende il via: prime alzate di sipario per l'edizione trenta di Rocce Rosse Blues che anche quest'anno ha coronato il proprio viaggio nei paesaggi della musica e dell'arte. Giovedì 5 agosto 2021, alle 21, appuntamento speciale con Andrea Scanzi nella magnifica location della piazza Barigau di Ulassai, due giorni dopo (sabato 7 agosto 2021) si replica a Cagliari al Teatro Massimo, 350 i posti disponibili, si comincia alle 21.30. Lo spettacolo si incentra sul Giorgio Gaber teatrale, quello che ha il coraggio di uscire dalla tv e che entra con Sandro Luporini nella storia. Tutto nasce da un'idea di Andrea Scanzi, gaberiano doc; giornalista e scrittore aretino che si è laureato ad Arezzo nel 2000 su Gaber, De André e i cantautori di quella generazione. La durata dello spettacolo è di circa 1 ora e 30 minuti, si articola in una narrazione e da video proiettati sul maxischermo con le esecuzioni di Gaber. Regia e direzione di scena di Simone Rota. Lo spettacolo ha il patrocinio della Fondazione Giorgio Gaber. (Rsc)