Napoli: domani conferenza stampa interventi a stazioni Salvator Rosa e Materdei

- Domani alle ore 10 presso la stazione Materdei si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'intervento di restauro ultimato sulle opere "Colonna persa" di Ettore Spalletti e "Splotch, Non geometric form 8" di Sol LeWitt e dell'avvio dei restauri sulle opere d'arte negli spazi esterni delle stazioni Salvator Rosa e Materdei. L'annuncio in una nota del Comune. Gli interventi conservativi sono parte dell'articolato programma tecnico-scientifico sviluppato nell'ambito della nuova Convenzione tra Anm e Accademia di Belle Arti di Napoli per la salvaguardia della raccolta di arte pubblica contemporanea site specific delle stazioni dell'Arte della Linea 1 metropolitana. Interverranno il vicesindaco di Napoli Carmine Piscopo, l'assessore ai Trasporti Marco Gaudini, l'amministratore unico Anm Nicola Pascale, la presidente dell'Accademia di Belle Arti di Napoli Rosita Marchese, il Presidente di Friends of Naples Alberto Sifola, Gianfranco D'Amato e Alfonso Artiaco che hanno partecipato al progetto.(Ren)