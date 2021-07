Imprese: Gesap, finanziamento di 37 milioni di euro con Intesa Sanpaolo, Unicredit e Sace (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questa operazione rinnoviamo il supporto a una realtà di primaria importanza nel panorama infrastrutturale del nostro Paese come Gesap-Gestione Aeroporto Palermo", dichiara Giovanni Costigliola, responsabile Area Corporate Sud della Divisione Imi Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo. "Il finanziamento permetterà alla società di sviluppare il proprio piano di investimenti, con importanti benefici per il territorio nel quale opera. In una fase così delicata per il tessuto economico e sociale, come gruppo Intesa Sanpaolo siamo particolarmente attenti ai bisogni del Paese e in particolare del Sud Italia, che ha bisogno di infrastrutture adeguate. L'accordo con Gesap dimostra, inoltre, come un approccio al business sostenibile e responsabile, che Intesa Sanpaolo desidera stimolare, sia sempre più centrale nelle strategie aziendali. Per supportare la trasformazione energetica delle imprese italiane, la Banca da tempo sta sviluppando un'offerta ampia e diversificata di prodotti e servizi che possano coniugare sostenibilità e visione economica di lungo termine", conclude. "Siamo particolarmente soddisfatti di partecipare a questo importante finanziamento che contribuisce a potenziare l'Aeroporto di Palermo, innalzando gli standard qualitativi a sicuro beneficio dell'intera collettività. L'importanza degli investimenti nel sistema delle infrastrutture - sottolinea Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di Unicredit - è emersa ancora più evidente per consentire una rapida ripartenza nel post Covid e per assicurare un ritorno alla 'nuova normalità' ancora più solido. Questa operazione conferma inoltre la piena operatività di Unicredit su tutte le possibili soluzioni previste dal decreto Liquidità e l'impegno del nostro gruppo nel supportare le imprese del territorio a indirizzare le energie verso un futuro ecosostenibile e a favorire i processi di transizione Esg". (Com)