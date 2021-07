Sardegna: Bernini (FI), solidarietà a popolo sardo e sostegni immediati dopo devastazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, parla di "una catastrofe ambientale che lascerà tracce profonde per decenni e una ferita lacerante per un territorio magnifico ed unico come quello dell’Oristanese. In queste ore drammatiche la macchina dei soccorsi si è mossa in modo tempestivo - continua la parlamentare in una nota -, e dobbiamo essere grati agli uomini delle istituzioni e ai volontari che si sono prodigati perché non ci fossero vittime. Ma i danni della devastazione sono purtroppo incalcolabili, causando danni altrettanto gravi all’agricoltura e all’economia". L'esponente di FI aggiunge: "Occorrono dunque ristori immediati alla Sardegna, anche attingendo ai fondi comunitari, e una mobilitazione per aiutare una comunità così duramente colpita. Forza Italia è pronta a fare la sua parte". (Com)