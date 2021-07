Covid: Piemonte, in due milioni con la doppia vaccinazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i vaccinati di ieri, in particolare, sono 8.639 i 16-29enni, 4.877 i trentenni, 7.297 i quarantenni, 3.590 i cinquantenni, 2.416 i sessantenni, 651 i settantenni, 297 gli estremamente vulnerabili e 93 gli over80. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.651.245 dosi (di cui 2.002.521 come seconde), corrispondenti al 95,7% di 4.858.030 finora disponibili per il Piemonte. Il totale comprende le 45.630 dosi arrivate ieri nell’ambito della fornitura straordinaria che il presidente Alberto Cirio aveva ottenuto nei giorni scorsi dalla struttura commissariale.(Rpi)