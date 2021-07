Napoli: Manfredi, chiederò al Governo un piano di assunzioni straordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiederò al Governo un piano di assunzioni straordinario per il Comune di Napoli. Per rimettere in moto la macchina amministrativa ed erogare i servizi che chiedono i cittadini serve personale qualificato. Si partirà con mille assunzioni entro il primo anno, non possiamo perdere l’opportunità del Recovery: abbiamo bisogno di competenze tecniche e disponibilità di soldi in cassa". Così il candidato sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica. (Ren)