Imprese: Gesap, finanziamento di 37 milioni di euro con Intesa Sanpaolo, Unicredit e Sace

- La Gesap, società di gestione dell'Aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo, ha finalizzato un'operazione di finanziamento dell'importo di 37 milioni di euro che è stato accordato con quote paritetiche da Intesa Sanpaolo spa e Unicredit spa. Entrambe le linee di credito sono state garantite da Sace. Lo rende noto un comunicato. Nel dettaglio, l'operazione di finanziamento è articolata in una prima linea di credito di 19 milioni con durata decennale e un'altra linea di credito di 18 milioni con una durata di 6 anni, destinate a finanziare il piano di investimenti 2020-2023 della Gesap, recentemente rivisto a causa della situazione determinata dall'emergenza Covid, e a supportare la dinamica del circolante. La prima linea di credito di 19 milioni prevede un meccanismo di step up/step down mediante aumento/riduzione del tasso applicato al raggiungimento di 3 Kpi Esg (riduzione emissioni inquinanti, riduzione consumo idrico, formazione del personale su tematiche ambientali). Sace, nel dettaglio, ha sostenuto la prima linea di credito attraverso una garanzia finanziaria a sostegno d'investimenti che avranno un impatto positivo sui processi produttivi e occupazionali per la ripresa del turismo della regione, mentre la seconda è stata rilasciata nell'ambito del programma Garanzia Italia, lo strumento del decreto Liquidità per fronteggiare gli impatti negativi del contesto pandemico. (segue) (Com)