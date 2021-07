Abruzzo: "L'Aquila legge Dante", nel mezzo del Purgatorio, continua la celebrazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ambientazioni che L'Aquila regala sembrano essere state create appositamente per fare da scenografia alla lettura dei canti, tra salite e discese, aspra natura e verdi colline, dentro la storia dei suoi palazzi e fuori, nelle sue vie, piazze e mura. Un palcoscenico, quello della città dell'Aquila, che trova armonia nelle note coeve al poeta dei Cantigas di Santa Maria che fanno da sfondo ai video e che continuerà ad essere tale fino al 14 settembre, data dell'evento finale del progetto "L'Aquila legge Dante". È grazie alla collaborazione delle associazioni cittadine, in particolare quelle operanti nel settore teatrale individuate grazie ad un avviso pubblico quali Associazione Culturale Ricordo, Abruzzo Danza e Spettacolo, Brucaliffo, I Guastafeste, Animammersa, Teatrabile, Associazione C.S. L'Aquila Danza Teatro dei 99 che l'iniziativa ha potuto prendere il via. (Gru)