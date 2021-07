Ambiente: Papatheu (FI), è sfida che richiede responsabilità collettiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si può essere ambasciatori dell'ambiente se non si crede nell’importanza dell'apprendimento e della conoscenza. Serve un grande senso di responsabilità collettiva perché le grandi sfide, come quella della salvaguardia del nostro pianeta, vanno superate grazie ad un impegno comune". Lo ha affermato la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu, nel corso della cerimonia di premiazione del "Nations award", ieri sera, al teatro Antico di Taormina. "Il Nations award, e ringrazio la regione Sicilia per il supporto che dà ad ogni edizione, è un progetto importante a cui tengo molto perché unisce persone diverse, ma dalle grandi competenze, accomunate dalla stessa passione per l'ambiente - ha continuato la parlamentare di FI -. Dobbiamo fare in modo che il rispetto per la natura, per il territorio, sia tramandato ai nostri figli, alle prossime generazioni, per un futuro più equo e solidale". (Rin)