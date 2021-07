Ponte Stretto: Siracusano (FI), è grande occasione, governo valuti in modo oggettivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "ha dato parere favorevole a due ordini del giorno che ho presentato insieme alla collega Stefania Prestigiacomo al decreto Semplificazioni per istituire un tavolo tecnico permanente sul Ponte sullo Stretto di Messina e per applicare le sbrurocrattizzazioni previste dal provvedimento anche in relazione a questa grande opera infrastrutturale". Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia. "Il tavolo tecnico dovrà essere composto dai ministri competenti, ed avrà l'obiettivo di individuare tutte le iniziative necessarie per far diventare questo progetto realtà. Il Ponte sullo Stretto potrebbe rappresentare la vera grande novità di questi anni. Per Forza Italia è un punto imprescindibile, in altri movimenti politici, invece, il dibattito è ancora aperto, anche se rispetto agli scorsi anni sono caduti pregiudizi ideologici inspiegabili. Mi auguro - conclude Siracusano - che il governo possa valutare la realizzazione del Ponte in modo oggettivo e senza farsi influenzare da sterili polemiche. Un collegamento stabile e veloce tra Sicilia e Calabria rappresenterebbe un volano di crescita, di sviluppo, di lavoro, di turismo. Sfruttiamo questo particolare momento storico e non facciamoci sfuggire questa grande occasione".(Com)