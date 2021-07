Piemonte: Regione, 2 milioni e 400 mila euro per 59 Comuni flagellati dal maltempo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La graduatoria dei Comuni beneficiari indica la disponibilità di contributi per tutte le province piemontesi. All’Alessandrino sono destinati circa 350 mila euro per 14 interventi in 12 Comuni: Cabella Ligure, Carrega Ligure, Denice, Lerma, Olivola, Pontestura, Ponzone, Pozzol Groppo, Serralunga di Crea, Solero, Ticineto, Volpedo. 271 mila euro vanno all’Astigiano per la realizzazione di 9 interventi in altrettanti Comuni: Agliano Terme, Calosso, Castelnuovo Belbo, Celle Enomondo, Isola d'asti, Mombercelli, Mongardino, Passerano Marmorito, Vinchio. Sono invece 4 gli interventi nel Biellese nei Comuni di Biella, Campiglia Cervo e Piedicavallo per un totale di 380 mila euro. Importante il contributo per il Cuneese, che riceve 525 mila euro destinati a 13 interventi in 12 Comuni: Argentera, Bastia Mondovì, Boves, Castelmagno, Grinzane Cavour, Mango, Neviglie, Nucetto, Ormea, Perletto, Pietraporzio, Roburent. Un intervento è previsto anche nel Novarese nel Comune di Nebbiuno per 50 mila euro. Per il Torinese sono previsti circa 410 mila euro per 11 interventi in altrettanti Comuni: Agliè, Coazze, Quincinetto, Rorà, San Benigno Canavese, San Colombano Belmonte, Sciolze, Torre Pellice, Venaus, Vestignè, Vigone. Con 150 mila euro di contributi il Verbano Cusio Ossola potrà affrontare 4 interventi nei Comuni di Baveno, Madonna del Sasso, Montecrestese e Premosello-Chiovenda. Il Vercellese, infine, potrà contare su oltre 260 mila euro per 7 interventi in altrettanti Comuni: Borgo Vercelli, Borgo d'Ale, Moncrivello, Postua, Rassa, Rovasenda, Varallo. (Rpi)