Incendi: Solinas, sono vicino a sindaci e cittadini territori colpiti

- Il presidente della regione Sardegna, Christian Solinas, segue in costante collegamento con il Corpo forestale, con i Vigili del fuoco e con le Forze dell'ordine l'evoluzione degli incendi che stanno aggredendo vaste zone dell'Oristanese. E' quanto si legge in una nota. "Viviamo con preoccupazione, angoscia e immenso dolore queste ore drammatiche - dice il presidente - nelle quali le fiamme minacciano, ancora una volta, l'incolumità dei cittadini, le loro proprietà, e il nostro prezioso patrimonio ambientale. Sono vicino con la più profonda partecipazione ai sindaci e a tutti i cittadini dei territori colpiti, e a tutti coloro che sono impegnati con abnegazione nella lotta a questa emergenza che ci minaccia in modo vile e violento". Solinas prosegue: "Anche quest'anno, per la campagna antincendio, è schierata in Sardegna la flotta aerea dello Stato che concorre, insieme a quella regionale, alla lotta contro gli incendi boschivi. L'integrazione tra le due flotte consente la copertura dell'intero territorio regionale con tempi di intervento molto brevi in difesa dell'ambiente e dei cittadini, ma è indispensabile la collaborazione di tutti per prevenire simili emergenze e identificare i colpevoli. Siamo impegnati - conclude il presidente della regione Sardegna - a ricercare le cause ed i responsabili di questo disastro, oltre che a verificare i margini per ristorare gli ingenti danni subiti dalle comunità colpite". (Rsc)