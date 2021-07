Cultura: Solinas, Concas insigne giurista e figura di altissimo valore, ci mancherà molto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un insigne giurista, punto di riferimento e guida per tutto il mondo accademico, per quello forense, per generazioni di studenti. Una figura di altissimo valore che ci mancherà molto. Il presidente della regione Sardegna, Christian Solinas, manifesta con queste parole il proprio cordoglio per la scomparsa del professor Luigi Concas, stimato in tutta la Sardegna e in tutta Italia, ricorda il presidente, per le sue grandi doti professionali e per l'alto valore del suo impegno accademico, da tutti riconosciuto e apprezzato, nonché per le sue doti umane, di persona schietta e leale. Il presidente Solinas manifesta ai familiari profonda e affettuosa vicinanza. (Rsc)