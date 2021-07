Covid: Torino, Figliuolo arrivato alla Nuvola Lavazza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pochi minuti fa è arrivato alla Nuvola Lavazza di Torino il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'Emergenza Covid-19. Insieme a lui il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e la sindaca di Torino, Chiara Appendino. Presenti anche il vicepresidente della Regione Fabio Carosso, gli assessori regionali alla Sanità Luigi Icardi, alla Protezione civile Marco Gabusi, e all'istruzione Elena Chiorino, oltre ai commissari dell'Unità di crisi della Regione, Vincenzo Coccolo, Emilpaolo Manno e Antonio Rinaudo, e il responsabile del Settore regionale Protezione Civile Franco De Giglio. A Figliuolo sarà presentato il piano Scuola Sicura. Alle 12 il commissario straordinario per l'emergenza si sposterà si sposterà nel Cuneese, a Frabosa Sottana, dove incontrerà gli amministratori locali per un bilancio del progetto sulle Montagne Covid Free. (Rpi)