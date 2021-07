Incendi: Nesci, per Sardegna istituzioni si muovano in sinergia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione nell’oristanese "è terribile e le popolazioni della zona dell’incendio non saranno lasciate sole". Lo scrive sulla sua pagina Facebook la sottosegretario per il Sud e la Coesione territoriale, Dalila Nesci. "Sono state potenziate le attività di soccorso e si è riusciti a circoscrivere la zona interessata dalle fiamme. Inoltre il governo ha attivato immediatamente tutte le procedure necessarie per i primi aiuti alle 400 persone che sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. La gente e le imprese di quei luoghi - continua l’esponente di governo in quota M5s - hanno bisogno di una mano concreta per risollevarsi dopo questa tragedia. C’è bisogno subito che le istituzioni si muovano in sinergia per non perdere né tempo né risorse. Poi sarà necessario, dopo l’emergenza, ragionare su un impegno rapido, in tutte le regioni italiane, delle risorse in opere di prevenzione per la difesa del nostro patrimonio boschivo". (Rin)