Mattarella: Iovino (M5s), sua lettera sia monito per tutti

- "La lettera che il presidente Mattarella ha indirizzato al premier Draghi e ai presidenti di Camera e Senato deve essere da monito per tutti noi, affinché siano rispettati i principi costituzionali. Sono assolutamente d'accordo con il Capo dello Stato, quando sottolinea che provvedimenti d'urgenza non possono perseguire finalità diverse dal contrasto alla pandemia o dalla risoluzione della recessione effetto dell'emergenza sanitaria. Ed è innegabile che vengano sollevati dubbi in relazione agli articoli del decreto Sostegni che trattano di recupero e valorizzazione di beni demaniali ad uso militare nei parchi nazionali o di misure tese ad agevolare la produzione di stabilimenti in capo all'Agenzia Industrie Difesa. Materie che nulla hanno a che vedere con la crisi che vivono i comparti produttivi e le tantissime famiglie che hanno pagato a caro prezzo le conseguenze dell'emergenza pandemica e che devono rappresentare l'unica priorità verso cui indirizzare ogni singola risorsa". Lo ha dichiarato il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino.(Ren)