Calabria: Nesci, dopo sentenza Consulta su sanità lavoriamo per azzerare debito (2)

- "La Sanità calabrese - sostiene la sottosegretaria del M5s - può invertire la rotta e ripristinare un processo virtuoso. Se fosse un’azienda privata dovrebbe essere immediatamente liquidata. Invece, per fortuna, è un servizio primario e un diritto essenziale e deve essere messa in condizione di tornare a funzionare bene. Su questo il governo sta "dando supporto con mezzi e personale, anche sulla ricognizione del debito che supereremo definitivamente. Se per la Corte costituzionale l’attuale struttura dovrà avere ulteriore sostegno, glielo daremo. La sentenza di oggi - conclude Dalila Nesci - va in questa direzione. Serve ancora dare maggiori risorse di personale al Commissario ma anche, e nessuna giunta lo ha fatto, rendere operativo il dipartimento regionale della salute". (Com)