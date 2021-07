Tunisia: Covid, 14mila dosi di vaccino destinate alla comunità francese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata di Francia in Tunisia ha annunciato oggi il lancio di una campagna per vaccinare la comunità francese residente nel Paese nordafricano che sarà organizzata presso l'Istituto francese, a partire dalla data odierna, in coordinamento con le autorità tunisine e il servizio d'emergenza tunisino Samu. L'ambasciata ha rivelato che più di 14mila dosi di vaccini sono state inviate dalla Francia appositamente per questa campagna, affermando che i residenti francesi in Tunisia potranno registrarsi per ricevere la vaccinazione, secondo le procedure che saranno annunciate dal consolato generale. Nello stesso contesto, il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha supervisionato di persona oggi insieme al sottosegretario agli Affari esteri francese, Jean Baptiste Lemoyne, la ricezione della donazione francese di 500mila dosi di vaccino Johnson & Johnson che è stata annunciata ieri in occasione dell'incontro fra Saied e Lemoyne al Palazzo di Cartagine. (Tut)