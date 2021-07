Covid: Cirielli (Fd'I), De Luca se la prende con noi per nascondere suoi disastri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cirielli ha aggiunto: "Per non parlare delle restrizioni speciali da lui volute appositamente per la Campania, che limitano in piena estate la libertà dei cittadini solo per attirare su di se' l'attenzione dei mass media nazionali. E come dimenticare le inchieste della Corte dei Conti e delle Procure, che paventano danni erariali per milioni e milioni di euro, sui rimborsi elargiti dalla Regione alle cliniche private durante la pandemia e sulla realizzazione dei Covid Hospital di Napoli, Salerno e Caserta. Insomma, De Luca farebbe meglio a tacere". Quindi ha concluso: "Fratelli d'Italia continuerà a fare il suo dovere segnalando le tante storture di questa maggioranza minestrone che sostiene il Governo Draghi e che il governatore della Campania appoggia insieme al suo partito". (Ren)