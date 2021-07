Sardegna: Corpo forestale, via libera della Corte dei conti sull'adeguamento dell'indennità di funzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte dei conti ha giudicato legittima l'ipotesi di accordo siglato dal Coran e dall'unanimità delle sigle sindacali, riguardante l'aumento dell'assegno di funzione del personale del Corpo forestale regionale, per l'adeguamento all'importo percepito dalle Forze di Polizia. "Il giusto riconoscimento al valore dei nostri agenti e alla preziosa opera quotidiana che svolgono al servizio della sicurezza dei cittadini e della salvaguardia dell'ambiente - ha commentato il presidente della Regione, Christian Solinas -. Era un risultato atteso da anni e legittimamente sollecitato". La decisione di sostenere la lunga battaglia condotta dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale per ottenere questo giusto riconoscimento è cominciata dall'approvazione della legge regionale numero 4 del 27 febbraio 2020, con la quale il Consiglio regionale ha previsto la creazione di un'area di contrattazione separata per il Cfva, riconoscendo le peculiarità che caratterizzano il lavoro svolto dal Corpo. Con le leggi successive numero 30 e numero 32 del 2020, il Consiglio ha individuato le risorse con le quali ha garantito la copertura finanziaria al suddetto adeguamento, norme fatte proprie dalla Giunta regionale che, con la delibera numero 7/36 del 27 febbraio 2020, ha espresso gli indirizzi per la contrattazione, dando assoluta priorità all'adeguamento dell'assegno di funzione del Corpo. L'esecutivo regionale guidato da Christian Solinas ha dunque riconosciuto l'urgenza di superare un'ingiustizia troppo a lungo subita dal Corpo forestale che, pur svolgendo le medesime funzioni degli altri corpi di polizia, riceveva un riconoscimento economico di gran lunga inferiore. (segue) (Rsc)