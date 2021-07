Piemonte: ricerca sanitaria, Icardi chiede governance regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il servizio sanitario regionale – sottolinea Icardi - ha la consapevolezza della rilevanza delle attività di ricerca come elemento essenziale al proprio sviluppo strategico e pone l’attività di ricerca tra le funzioni istituzionali proprie delle Aziende sanitarie, al pari della funzione assistenziale e della formazione con le quali deve integrarsi. Per questo in Piemonte prevediamo lo sviluppo di un piano per la ricerca sanitaria nel quale il percorso già avviato dalla Sanità alessandrina verso il riconoscimento ad Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per patologie ambientali e Mesotelioma di Alessandria e Casale (definito con la dgr del 18 maggio 2021) sia preservato e ulteriormente valorizzato con personale specialistico, nonché tramite un network di collaborazioni e partnership nell’ampio campo delle patologie ambientali, che l’Organizzazione mondiale della Sanità stima essere il 24% di tutte le malattie del mondo". (Rpi)