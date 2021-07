Covid: 324 nuovi casi ed un decesso in Sardegna nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 324 i nuovi casi di Covid-19 accertati in Sardegna nelle ultime 24 ore, dato che porta il bilancio complessivo a 60.106, mentre si registra un decesso. E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale. I ricoverati in ospedale sono 63 di cui dieci in terapia intensiva (+1). In area medica, i pazienti sono 53, con un nuovo ingresso rispetto al bollettino di ieri. Il totale dei guariti ammonta, finora, a 55.291 persone. (Rsc)